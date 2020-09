Apple heeft op zijn website een digitaal te volgen evenement aangekondigd op dinsdag 15 september. Op die datum ligt de focus mogelijk op de iPad en Apple Watch. De nieuwe iPhone zou later aangekondigd worden.

De presentatie vindt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) plaats in de Steve Jobs Theater in Cupertino. Het evenement is vanwege de uitbraak van COVID-19 niet bij te wonen. Net als de aankondigingen van Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC eerder dit jaar is ook deze presentatie alleen via een livestream te bekijken.

Wat Apple aankondigt is niet bekendgemaakt. Doorgaans presenteert Apple in september zijn nieuwe iPhones. De doorgaans goed ingelichte Bloomberg-journalist Mark Gurman meldt echter op Twitter dat het evenement vooral in het teken staat van de nieuwe iPad en de Apple Watch.

Ook wordt een nieuwe HomePod-speaker verwacht. Daarnaast gaan er geruchten over een draadloze over-ear-koptelefoon van het bedrijf, die AirPods Studio zou gaan heten.

'iPhones komen later'

Apple zou pas in oktober nieuwe iPhones aankondigen. Het bedrijf maakte al eerder bekend dat de nieuwe iPhones dit jaar "enkele weken later" zouden komen. Daarbij werd geen reden gegeven, maar naar verluidt komt dat vanwege vertragingen in de productieketen.

Er worden in totaal vier nieuwe iPhones verwacht. De iPhone 12 zou het betaalbare model worden, beschikbaar met schermformaten van 5,4 inch en 6,1 inch. De versie van 5,4 inch zou de kleinste iPhone in jaren zijn.

Daarnaast wordt de iPhone 12 Pro verwacht, die in twee formaten verschijnt. Het gaat volgens geruchten om versies van 6,1 inch en 6,7 inch, wat de grootste iPhone ooit zou zijn.

In de telefoons worden onder meer verbeteringen in de camerasystemen verwacht. Ook zou Apple mogelijk een toestel willen uitbrengen met een scherm dat 120 keer per seconde ververst. Andere nieuwe toptelefoons van bijvoorbeeld Samsung bieden die schermtechniek al.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Apple op 15 september nieuwe iPhones zou aankondigen. In de tekst is nuance aangebracht, omdat het op dit moment nog om geruchten gaat. Het is daarom niet zeker wat Apple precies zal presenteren.