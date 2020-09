ByteDance, bekend van het videoplatform TikTok, heeft de Europese gedragscode tegen haatzaaien ondertekend. Dat moet ervoor zorgen dat platformen als TikTok er alles aan doen om haatberichten en oproepen tot geweld te verwijderen.

TikTok is het negende platform dat de code van de Europese Commissie heeft ondertekend. Andere grote platformen zoals Facebook, Twitter, YouTube en Snapchat deden dit eerder al.

De Europese Commissie is blij dat TikTok zich heeft bij dat rijtje heeft aangesloten. EU-commissaris Didier Reynders (Justitie) zei in een verklaring dat "TikTok met de ondertekening van de gedragscode duidelijk laat zien haatberichten te willen uitbannen".

De gedragscode bestaat sinds 2016. Uit jaarlijkse evaluaties van verschillende platformen blijkt dat inmiddels 90 procent van alle gerapporteerde content binnen 24 uur wordt bekeken en dat 71 procent daarvan vanwege haatzaaien wordt verwijderd.

Momenteel is er veel te doen om het videoplatform. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat TikTok in de VS wordt verboden als het platform in handen blijft van het Chinese bedrijf ByteDance. Daarom wordt nu mogelijk gekeken naar een overname van het bedrijf door een Amerikaanse partij.