Een zendmast in de Gelderse plaats Rijswijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestaan, bevestigt de politie na berichtgeving door Gelrenieuws. Het is al de derde keer dit jaar dat er brand uit is gebroken in de mast: in april en juni ging hij ook al in vlammen op. Toen bleek er sprake te zijn van brandstichting.

Het gaat om een zendmast aan de Veldweg (niet de mast op de foto). Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd weten dat nu nog niet duidelijk is hoe de brand kon ontstaan; dit wordt onderzocht, maar opzet wordt niet uitgesloten.

De brand werd ontdekt rond 1.45 uur, schrijft Gelrenieuws. Het vuur kon worden geblust en de schade zou meevallen. De vorige keer dat de mast in brand stond, zou de schade fors zijn geweest, maar dit keer kon erger worden voorkomen, aldus de politie.

Sinds 3 april zijn er al tientallen zendmasten in Nederland in vlammen opgegaan. In juni meldde de politie nog ze geen relatie tussen al deze branden kon ontdekken.

NCTV vermoedde dat branden protestacties tegen 5G zijn

Naar aanleiding van de reeks branden zijn tot nu toe zes mensen aangehouden. Over hun motieven kon het Openbaar Ministerie destijds niets zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat de branden extreme protestacties tegen de komst van het nieuwe 5G-netwerk zijn.

De branden leidden tot veel overlast en schade. Brand in een zendmast kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn in de omgeving.