De Chinese overheid heeft toegang tot de kinderprogrammeertaal Scratch geblokkeerd. Dat meldt een staatsomroep in het land.

Met Scratch kunnen kinderen spelenderwijs leren om games en geanimeerde verhalen te maken. Deze creaties kunnen ze vervolgens delen met anderen die de site bezoeken.

Tussen het aanbod staat veel "laster over China", schreef een staatsomroep op 21 augustus. "Iedere dienst die informatie verspreidt moet aan de wet voldoen", aldus het artikel. De website en het forum van Scratch zouden daarom offline zijn gehaald.

Dat bevestigt ook de censuurtracker Greatfire, die in de gaten houdt welke sites ontoegankelijk zijn in China. Sinds 20 augustus is de site van Scratch volledig geblokkeerd.

Door de site te blokkeren hebben Chinese kinderen niet langer toegang tot de software om de programmeertaal mee te leren en te gebruiken.

Volgens de website bevindt 5 procent van de drie miljoen gebruikers zich in China. De taal zou door 60 miljoen kinderen zijn gebruikt om te programmeren.