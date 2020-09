Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens zouden inmiddels gebruikmaken van een slimme deurbel. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek door Multiscope.

Daarmee is het aantal slimme deurbellen in Nederland sinds 2018 verdubbeld, stelt het marktbureau. De helft van al deze apparaten zou zijn gemaakt door Amazon-dochterbedrijf Ring.

Het aantal huishoudens met een beveiligingssysteem is gegroeid naar 18 procent, ten opzichte van 15 procent in 2018. Het populairst is de beveiligingscamera, die in een op de tien huishoudens te vinden is.

Volgens de onderzoekers hebben Nederlanders in het afgelopen jaar 183 miljoen euro besteed aan slimme beveiligingscamera's. In totaal werd 550 miljoen euro uitgegeven aan beveiligingssystemen.

Voor het onderzoek werden 6.300 Nederlanders ondervraagd. Daarbij ontstaat volgens het bureau een representatief beeld van de Nederlandse bevolking.

Multiscope onderzoekt vaker technologie en de impact hiervan in Nederland. Het bedrijf merkte eerder dit jaar op dat Nederlanders voor in totaal 2,5 miljard euro aan smarthomeapparaten in huis hebben staan.