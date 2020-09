Bij een proef in Assen wordt de verlichting aan een weg gedimd als er volgens navigatie-app Flitsmeister weinig mensen op de weg zijn. Dat laat Flitsmeister maandag weten in een blogpost.

Voor het project wordt een deel van de Europaweg-Zuid ingezet, waar sinds 2018 slimme lampen van het Nederlandse bedrijf Sustainder staan. Flitsmeister meet de verkeersdrukte aan de hand van het aantal appgebruikers dat op dat moment in de omgeving actief is.

De initiatiefnemers hopen dat het dimmen van de lichten zal leiden tot minder energieverbruik. Uit vroege analyses zou blijken dat het verbruik met gemiddeld een kwart zal afnemen.

Op drukke momenten moet het licht juist feller worden om de situatie voor automobilisten overzichtelijk te maken. Ook kan het licht worden versterkt als iemand met pech langs de route staat. Dit maakt de wegen in theorie veiliger en leidt tot een betere doorstroom van het verkeer.

Ook experiment met parkeren

Bij het parkeerterrein achter het gemeentehuis in Assen is een tweede experiment van de twee bedrijven gestart. Start een Flitsmeister-gebruiker een parkeeractie in de app, dan branden de lichten daar tijdelijk harder om te helpen met het zoeken naar een parkeerlocatie.

De projecten zijn op maandag gestart en lopen tot het einde van 2020. Daarna worden de resultaten geëvalueerd om te bepalen of het systeem permanent in gebruik wordt genomen.