Xiaomi heeft maandagmiddag de Poco X3 NFC gepresenteerd. Het toestel heeft een 120Hz-scherm, een 5.160mAh-accu en vijf camera's.

Het gaat om een telefoon in het middensegment, die vanaf 10 september ook in Nederland te koop is. De prijs van het toestel is 229 euro voor de versie met 6 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte en 269 euro voor 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

De telefoon heeft een scherm van 6,67 inch, met boven in het midden een klein gaatje voor de camera. Het lcd-scherm heeft een ververssnelheid van 120 beelden per seconde.

Volgens Xiaomi kan het toestel de ververssnelheid zelf aanpassen, afhankelijk van de situatie. Zo kan de snelheid ook worden teruggeschroefd naar 60 Hz als de gebruiker een video kijkt en naar 50 Hz als een foto wordt bekeken. Deze automatische aanpassingen van het scherm zouden voor accubesparing zorgen.

'Accu gaat tot twee dagen mee'

In de Poco X3 is een accu van 5.160 mAh aanwezig. Daarmee moet de telefoon het volgens het bedrijf tot twee dagen op een volle acculading kunnen uithouden. Met de telefoon wordt een oplader meegeleverd waarmee het toestel van 0 tot 100 procent wordt geladen in 65 minuten.

Op de achterkant zijn nog eens vier camera's geplaatst. Het gaat om een standaardlens van 64 megapixel, een groothoeklens van 13 megapixel met een kijkhoek van 119 graden, een macrolens van 2 megapixel en een dieptesensor van 2 megapixel. Laatstgenoemde kan worden gebruikt om de achtergrond wazig te maken bij portretfoto's.

Aan de zijkant van het toestel is de vingerafdrukscanner in de powerknop geplaatst. Er is een koptelefoonaansluiting op het toestel aanwezig.