De Italiaanse concurrentiewaakhond is een onderzoek gestart naar Apple, Google en Dropbox. De bedrijven zouden niet genoeg duidelijk maken welke data van klanten er worden verzameld.

In totaal is de Italiaanse antitrustautoriteit zes onderzoeken gestart tegen bedrijven die clouddiensten aanbieden. Bij Google en Apple wordt onderzocht of de bedrijven voldoende duidelijk vermelden waarvoor informatie van gebruikers wordt gebruikt. In het geval van Google gaat het daarbij om de dienst Google Drive en bij Apple om iCloud.

Ook bij Dropbox wordt bekeken of het bedrijf op de juiste manier vermeldt wat er met gebruikersinformatie gebeurt. De autoriteit onderzoekt daarnaast of Dropbox het wel genoeg duidelijk maakt hoe klanten een abonnement voor de dienst kunnen opzeggen.

Het is niet bekend wanneer het onderzoek is afgerond.