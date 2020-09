Honderdduizenden mensen stortten zich normaal in september op de IFA-beurs in Berlijn. Vanwege het coronavirus bleef het bij enkele duizenden mensen en heel veel online presentaties. Wat werd er tijdens de uitgeklede IFA gepresenteerd?

Lang leve het draagbare scherm

Tablets en vouwschermen waren koning op deze editie van IFA, waaronder de nieuwe Honor Pad 6 en de Asus Zenbook Flip S. Met stip bovenaan staat de nieuwe Galaxy Z Fold 2, de nieuwe vouwtelefoon van Samsung. Deze smartphone gaat 1.999 euro kosten.

Naast een verbeterd design met aanzienlijk betere scharnieren en een groter buitenscherm van 6,2 inch, pocht Samsung ook met aangepaste apps. Zo demonstreerde het bedrijf hoe je met de Fold 2 je inbox in de gaten kan houden, terwijl je tegelijkertijd een e-mail leest.

Software en hardware komen samen in de nieuwe Flip-modus, waarbij je de smartphone op 90 graden kan inklappen. Vervolgens kun je het bovenste scherm gebruiken voor videochat, terwijl het onderste scherm over de bediening gaat.

De thuisbioscoop rukt op

De thuisbioscoop werd dit jaar opeens een belangrijk alternatief voor de verstokte filmfan. Daarom kwamen meerdere bedrijven met nieuwe projectoren om beter beeld te krijgen.

De Premiere laserprojector is het vlaggenschip van Samsungs Lifestyle-collectie. Het is een relatief klein apparaat dat je onder het beoogde scherm plaatst.

De Premiere vertoont beeld in 4K-resolutie op een scherm van 120 tot 130 inch. Het beeld is daarbij voorzien van HDR10+, een technologie die de belichting bijstelt naar gelang wat de scene vereist. Ook is de projector voorzien van een eigen surround sound-opstelling, en kan hij verbonden worden met andere slimme producten van Samsung.

The Premiere komt ergens eind dit jaar op de Europese markt. De prijs is nog niet bekend.

NVIDIA met een 8K videokaart voor gamen

Gamen met een resolutie van 8K is nog geen echte realiteit, maar de nieuwe videokaart van NVIDIA, de RTX 3090, moet die werkelijkheid een stuk dichterbij brengen. De RTX 3090 wordt geafficheerd als 'de eerste 8K videokaart' en kost slechts een slordige 1.549 euro wanneer hij op 24 september op de markt komt.

Met de kaart moet het mogelijk worden om games in 8K op 60 frames per seconden te draaien. Daarbij heeft de 3090 24GB aan geheugencapaciteit te besteden.

Ook qua proporties is de RTX 3090 enorm. Hij beslaat drie slots in je computer. De kaart is 313mm lang, significant minder dan zijn kleinere broertje, de 3080. Volgens NVIDIA is de kaart 50 procent sneller dan het huidige vlaggenschip van het bedrijf, de Titan RTX.

Nieuwe chipsets voor laptops

Zowel Qualcomm als Intel presenteerde nieuwe chips voor een nieuwe generatie laptops. De Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 is een relatief kleine update op het origineel uit 2018, maar biedt een mogelijkheid om 5G-connecties in systemen in te bouwen. Ook de batterijduur heeft een upgrade gekregen, volgens Qualcomm kan een laptop met de nieuwe chip zo'n 25 uur lang actief mee.

De Tiger Lake is een elfde generatie Intel chip die bestemd is voor dunne, lichte laptops. Met de nieuwe Iris Xe graphics moet het mogelijk worden om dergelijke lichte laptops ook in te zetten voor gaming.

Verschillende laptopmakers adverteerden dan ook meteen hun laptops met deze nieuwe chips. Er komt een reeks nieuwe ASUS-laptops, waaronder een flipmodel, met Tiger Lake. Acer zet de nieuwe chip in voor zijn Swift 5, die in november uitkomt en voor duizend euro over de toonbank gaat.

Hue krijgt er een paar extra lampen bij

Liefhebbers van slimme verlichting konden bij Signify terecht. De lampenfabrikant bracht enkele verbeteringen voor Philips Hue-lampen onder de aandacht, waaronder een nieuwe versie van de Iris-bureaulamp.

De nieuwe Iris heeft een lichtsterkte van 570 lumen, betere dimfuncties en uitvoeringen in goud, rose, zilver en koper. Daarnaast komen er een aantal lampen bij in de retro Filament-lampenserie, en de White Luster E14: de kleinste Hue-lamp tot nu toe.

Ten slotte toonde Signify een nieuwe Play Gradient Lightstrip. Dat is een strip LEDs die je achter je televisie van 55 inch of meer kan plaatsen. Met behulp van de Philips Play Sync Box kan deze lichtstrip worden gebruikt voor bijpassende sfeerverlichting tijdens het kijken van series of films.