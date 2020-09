Gamemaker Electronic Arts heeft zondagavond op Reddit zijn excuses aangeboden voor de advertenties die afgelopen week in MMA-game UFC 4 werden geplaatst. De advertenties worden nu verwijderd.

De website Eurogamer maakte op vrijdag voor het eerst melding dat mensen klaagden over advertenties in de game, die al een maand op de markt is. Het ging om een bijna schermgrote advertentie voor een Amazon-serie, die over een replay van een match geplakt werd.

Volgens EA is dit niet de eerste keer dat het bedrijf advertenties plaatst in een UFC-game. In het verleden werden deze echter alleen in het menu geplaatst. UFC 4 kost in de winkel 60 euro.

De woede van fans bleek dermate groot dat EA de advertenties nu terugtrekt. "Het is duidelijk dat de integratie van advertenties in replays en over het scherm ongewenst is", aldus EA.