Facebook staat niet toe dat een 57-jarige Fransman die op sterven ligt, zijn eigen dood livestreamt, schrijft hij op het sociale medium. Alain Cocq wilde met de actie aandacht vragen voor het verbod op euthanasie in zijn thuisland.

Cocq noemt het in de post een "belemmering van de vrijheid van meningsuiting". Hij plaatste ook de adresgegevens van het kantoor van Facebook in Parijs.

De man zou tot 8 september geen livestreams mogen uitzenden van Facebook.

In de Franse krant Liberation zegt Cocq dat hij al 34 jaar lijdt onder een naamloze ziekte die de wanden van zijn bloedvaten vernietigt. Nu ligt hij op bed aan de morfine. Sinds vrijdag weigert hij nog te eten of te drinken.

Hij schreef in juni een brief aan de Franse president Emmanuel Macron, waarin hij smeekte om euthanasie. Macron zei echter dat dit niet mogelijk was.