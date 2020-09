Een miljardendeal tussen Microsoft en het Amerikaanse Pentagon gaat definitief door. Dat laat de militaire organisatie weten in een korte verklaring.

Microsoft kreeg de grote deal afgelopen jaar al toegewezen na een lange contractstrijd tegen Amazon. Het zogeheten JEDI-contract verzekert dat Microsoft de clouddiensten voor het Pentagon mag beheren. Dit levert Microsoft 10 miljard dollar (ongeveer 8,45 miljard euro) op.

Amazon betwistte de uitkomst van de deal. Het bedrijf vermoedde dat de techreus niet het beste bod had gedaan, maar dat er politieke beweegredenen achter de overeenkomst zaten.

Opnieuw onderzocht

Het Pentagon beloofde daarom de deal nogmaals te onderzoeken. "De herevaluatie van de JEDI Cloud-voorstellen is afgerond", stelt het militaire departement inmiddels. "En we hebben vastgesteld dat Microsofts voorstel nog steeds het waardevolst voor ons is."

Daarmee kan de samenwerking tussen Microsoft en het Pentagon officieel van start gaan. Dat zal echter nog niet meteen gebeuren: een juridisch bevel van de rechter moet eerst verlopen.