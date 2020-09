Bij een nieuwe test worden Instagram Stories rechtstreeks op sociaal netwerk Facebook getoond.

Een groep gebruikers ziet sinds kort de stories van Instagram ook meteen op Facebook staan. Hoewel het al langer mogelijk was een Story op zowel Instagram als Facebook te plaatsen, waren de twee opties verder gescheiden.

Een woordvoerder van Facebook bevestigt tegenover socialmediaconsultant Matt Navarra dat het om een beperkte test gaat. Daarbij wordt gekeken of de verandering bij gebruikers bevalt.

'Niks aan privacy veranderd'

De woordvoerder benadrukt dat er niks aan de privacyinstellingen van Facebook en Instagram is veranderd. Stories worden nog steeds alleen aan dezelfde mensen getoond. Bovendien staan de Stories alleen op Facebook-pagina's van gebruikers die dit sociale netwerk hebben gelinkt.

Facebook nam in 2012 Instagram over voor een bedrag van 1 miljard dollar. Sindsdien is het sociale fotonetwerk steeds nauwer verbonden met Facebooks voornaamste dienst. Door Instagram Stories op Facebook te tonen, wordt de kloof tussen beide platformen kleiner.