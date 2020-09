Een Apple-leverancier bereidt zich voor op de productie van nieuwe modellen van de AirPods en Apple Watch, aldus bronnen van DigiTimes.

Het Taiwanese ASE Technology zou op dit moment genoeg chips in huis hebben voor twee nieuwe modellen van de Apple Watch. Het bedrijf maakt in opdracht van Apple kleine onderdelen waar nagenoeg het gehele computersysteem van wearables in past.

Ook zouden onderdelen worden gemaakt voor Apples draadloze AirPods-doppen.

De productietoename sluit aan op eerdere geruchten van Bloomberg, volgens wie Apple later dit jaar een opvolger van de Apple Watch Series 5 presenteert. Ook zou een nieuw budgetmodel worden gemaakt, waarmee Apple wil concurreren met goedkopere fitnesstrackers van bijvoorbeeld Fitbit.

Oktober

Volgens geruchten zullen beide nieuwe wearables rond oktober op de markt komen. Dat is een maand later dan normaal bij de Apple Watch het geval is. Eerder zei Apple dat de iPhone 12 ook iets later komt dan verwacht.

De nieuwe AirPods staan volgens eerdere bronnen gepland voor begin 2021. Het is daarom de vraag of ze tijdens de oktober-onthulling al genoemd worden.