In de maand augustus werden meer ddos-aanvallen bij de politie gemeld dan gebruikelijk, meldt de politie vrijdag.

Het aantal meldingen is normaal gesproken "op één hand te tellen", vertelt een politiewoordvoerder aan NU.nl. "In augustus kregen we tientallen meldingen, dus dat aantal was opmerkelijk groter."

Bij ddos-aanvallen bombarderen criminelen de servers van bijvoorbeeld een website met gigantisch veel verbindingsverzoeken. Deze raakt vervolgens overbelast, waardoor niemand anders de site meer kan bezoeken.

De aangiftes in augustus waren afkomstig van getroffen bedrijven en organisaties. "In verband met hun privacy kan ik niet zeggen van wie de aangiftes afkomstig waren." Het zou ook gaan om zogenoemde vitale bedrijven die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld drinkwater, elektriciteit, internet of betalingsverkeer.

Niet alle aanvallen zijn geslaagd

Niet iedere gemelde aanval is geslaagd. In een aantal gevallen ging het slechts om een poging tot een ddos-aanval, die uiteindelijk mislukte of werd afgekapt.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) was de schaal van ddos-aanvallen voor Nederlandse maatstaven bijzonder groot. In sommige gevallen werd 250 Gbps aan dataverkeer ingezet, dubbel zoveel als bij de hevigste aanval in 2019.

Afpersmails

Sommige organisaties ontvingen ook afpersmails, die namens buitenlandse staatsorganisaties verzonden leken te zijn. Toch zou er nog geen concreet bewijs zijn dat die e-mails ook afkomstig zijn van de ddos-aanvallers.

Het NCSC zou ook van andere landen hebben gehoord dat het aantal ddos-aanvallen en afpersmails onlangs is toegenomen. Bedrijven wordt geadviseerd aangifte te doen zodra een ddos-poging wordt opgemerkt.