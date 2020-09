Op zoek naar de mol met Wie is de Mol?, puzzelen in het prachtige The Last Campfire en snoeiharde maar tactische actie in Warhammer Quest. Dit zijn de Apps van de week.

The Last Campfire

The Last Campfire is een prachtig vormgegeven puzzelgame die afgelopen week onder meer verscheen op Apple Arcade, Apples betaalde gamedienst zonder reclames. In het spel neem je de rol aan van Ember, een personage dat op zoek gaat naar zichzelf.

Dat doe je door puzzels op te lossen, gesprekken aan te knopen met andere personages en nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze verworven skills heb je hard nodig, want de puzzels worden steeds uitdagender.

The Last Campfire speelt zich af een in fraaie fantasievolle omgeving waarbij de ontwerpers vooral veel met lichtinval hebben gewerkt. Al met al oogt de game daardoor heel lieflijk en sfeervol.

Download The Last Campfire voor iOS (via Apple Arcade, 4,99 euro per maand)

Wie is de Mol?

Wie is de Mol? bestaat twintig jaar en ter ere van dat jubileum gaan tien oud-deelnemers de strijd met elkaar aan. In het schilderachtige Toscane proberen negen kandidaten zoveel mogelijk geld voor de gemeenschappelijke pot te verdienen, maar worden hierbij in de weg gezeten door één valsspeler.

Aan jou de taak om deze mol vroegtijdig te ontmaskeren. Met de vernieuwde smartphoneapp kun je voor aanvang van de wekelijkse aflevering punten inzetten op kandidaten die jij verdenkt. Zat je ernaast en wordt jouw beoogde valsspeler naar huis gestuurd? Dan ben je de punten kwijt.

Het uiteindelijke doel van de vernieuwde Wie is de Mol?-app is om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. Extra leuk wordt het wanneer je het samen met familie, vrienden of collega's in een poule tegen elkaar opneemt.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? begint zaterdag 5 september.

Download Wie is de Mol? voor Android of iOS (gratis)

Warhammer Quest: Silver Tower

Ben je niet zo van de rustige puzzelgames, maar heb je liever actie? Dan is de nieuwste game uit het Warhammer-universum misschien wel iets voor jou. Deze role playing game (RPG) combineert tactische gameplay met bikkelharde actie.

Het speelveld is namelijk à la schaken verdeeld in vlakken. Aan jou de taak om je poppetjes op strategische plekken te plaatsen zodat ze vijanden kunnen raken, maar zelf ongedeerd uit de strijd komen.

Zoals het een goede RPG betaamt leer je tijdens het spelen nieuwe vaardigheden en kun je je team geheel naar eigen wens samenstellen. Ieder personage heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, dus het is belangrijk om een evenwichtige club te bouwen. Ook krijgen je poppetjes tijdens het spelen steeds betere wapens en uitrusting.

Download Warhammer Quest: Silver Tower voor Android en iOS (gratis)