Ontwikkelaars van iPhone-apps hoeven pas in 2021 om toestemming te vragen om het apparaat van een gebruiker middels een unieke code te kunnen volgen. Apple heeft deze verplichte privacywijziging, die eigenlijk in zou gaan met de komst van de nieuwste iPhone-software iOS 14 in de herfst, uitgesteld tot "begin volgend jaar".

Facebook waarschuwde eind augustus dat deze wijziging "ernstige gevolgen" zou hebben voor online adverteerders. Doordat veel iPhone-bezitters de toestemming waarschijnlijk zullen weigeren, kunnen adverteerders hun boodschap veel minder goed overbrengen op personen die zij willen bereiken.

Appontwikkelaars kunnen de toestemming voor deze vormen van volgen nog steeds vragen zodra iOS 14 in het najaar uitkomt, maar Apple gaat de functie pas begin 2021 verplicht stellen. Het bedrijf zegt ontwikkelaars op die manier meer tijd te willen geven om hun werkwijze aan te passen.

Apple biedt een nieuw advertentiesysteem aan dat volgens het bedrijf privacyvriendelijker is voor gebruikers, omdat het geen gedetailleerde informatie van mensen deelt. Adverteerders vrezen hierdoor omzet te missen.