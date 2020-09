Google heeft de routeplanner in Google Maps moeten aanpassen vanwege de pandemie, schrijft de techgigant in een blog. Doordat steden en landen in lockdown gingen, veranderde verkeerspatronen te snel voor accurate route-informatie. Daarom heeft Google zijn algoritmes moeten aanpassen.

De routeplanner kijkt eerst voornamelijk naar live data en historische data van het verkeer op je route. Op basis daarvan kan Google Maps een schatting maken hoelang je over een reis gaat doen. Zo zal de schatting van de duur van een rit met de auto in de spits langer zijn dan later op de avond, omdat Google weet dat er in de avond minder verkeer is.

Door de pandemie is het verkeer sterk afgenomen op veel plekken in de wereld, waardoor de patronen waarop routes werden gebaseerd niet altijd meer accuraat waren. Daarom geeft Google nu voorrang aan verkeerspatronen van de afgelopen paar weken.

Wanneer een stad of land in lockdown gaat zal de routeplanner sneller de veranderende verkeerspatronen herkennen en gaan gebruiken. Andersom kan de routeplanner ook eerder reageren als de lockdown wordt opgeheven en mensen weer naar kantoor gaan.

Het verbeterde algoritme is ontwikkeld in samenwerking met het zusterbedrijf DeepMind, dat is gespecialiseerd in kunstmatige intelligente. Bij het maken van routes wordt gekeken naar verkeersdata, het type weg, mogelijke werkzaamheden en lokale verkeersregels.