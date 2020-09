Facebook gaat het aantal contacten waarnaar je een enkel bericht via Facebook Messenger kunt doorsturen beperken. In een blogpost kondigt het platform donderdag aan dat berichten maximaal naar vijf contacten kunnen worden doorgestuurd via de chatdienst.

De reden voor de nieuwe beperking is de snelle verspreiding van (des)informatie via chatdiensten. Eerder beperkte Whatsapp ook al het doorsturen van berichten, wat nu nog maar naar een groep of contact per keer kan.

Door deze maatregelen hoopt Facebook dat het verspreiden van nepnieuws en andere onjuiste informatie vertraagd wordt. Voor het versturen van een bericht naar een grote groep mensen is door deze maatregelen namelijk meer tijd nodig, want het moet elke keer handmatig worden gedaan.

Facebook noemt de COVID-19-pandemie als aanleiding voor het nemen van deze maatregel. Over het virus wordt veel onjuiste informatie verspreid.

Eerder deze week nam Facebook ook al stappen om het verspreiden van nepnieuws omtrent de Amerikaanse presidentsverkiezingen van later dit jaar te beperken. CEO Mark Zuckerberg kondigde aan dat het platform onder meer nieuwe politieke advertenties niet meer toe zal laten in de week voor de verkiezingen.