De grootste groepen en pagina's op Facebook met voorstanders van Zwarte Piet zijn inmiddels niet meer vindbaar, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl. Dat gebeurde nadat Facebook enkele weken geleden aankondigde afbeeldingen en video's van Zwarte Piet te verbieden.

Pagina's zoals Zwarte Piet liefhebbers (ruim 52,2 duizend likes), Actiegroep Pro Zwarte Piet (44,6 duizend likes) en Red Zwarte Piet (30 duizend likes) zijn van het sociale netwerk verdwenen. Mensen die de pagina's willen bezoeken krijgen een melding dat de inhoud niet beschikbaar is. Dat kan zijn omdat de pagina is verwijderd, of omdat de beheerder de inhoud heeft verborgen voor buitenstaanders.

Ook andere pagina's die meer dan tienduizend likes hadden en Zwarte Piet toonden, zijn nu onbereikbaar. Hetzelfde geldt voor groepen. De groepen ZWARTE PIET MOET BLIJVEN met 5,4 duizend leden en de Zwarte Pieten fanclub met 10,2 duizend leden zijn verdwenen. De beheerder van de fanclub laat weten dat de pagina niet is verwijderd, maar dat hij op 'Verborgen' staat. Daarmee is hij niet vindbaar voor nieuwe leden. Achter de schermen worden op het moment "zoveel mogelijk foto's" verwijderd, daarna verwacht de beheerder de pagina weer te laten terugkeren.

Facebook verbood foto's en video's van Zwarte Piet als onderdeel van een wereldwijde aanpak van blackface. Daarmee bedoelt Facebook dat "een persoon duidelijk een zwart of donkerder geschminkt gezicht heeft, in combinatie met stereotyperende elementen, zoals grote oorringen, een afropruik of grote lippen".

Niet alle groepen en pagina's met veel likes en leden zijn verdwenen. Zo bestaat de groep PRO Zwarte Piet met 17,3 duizend leden nog wel. De groep is echter privé gemaakt, zodat buitenstaanders de inhoud niet kunnen bekijken. Wel is op de hoofdafbeelding nog een Zwarte Piet te zien. Leden van privégroepen kunnen overigens wel afbeeldingen rapporteren.

Op Facebook zijn nog wel een aantal groepen en pagina's met pietenplaatjes te vinden, maar die hebben vaak niet meer dan tientallen of een paar honderd volgers.

Op termijn geautomatiseerde aanpak van blackface

Hoewel de beeltenis van Zwarte Piet op Facebook is verboden, moeten afbeeldingen en video's worden gerapporteerd voordat Facebook ingrijpt. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat het doel is om "op termijn gebruik te gaan maken van kunstmatige intelligentie voor het blackfacebeleid, zoals we al veel doen voor andere huisregels".

Het invoeren van deze technologie, waarmee de beelden proactiever en zonder rapportage opgespoord zouden kunnen worden, is volgens Facebook nog te pril. "Het gevaar is dat je te veel weghaalt en dan komt de vrijheid van meningsuiting in het gedrang."

Facebook kon geen exacte cijfers delen. "We zijn nog maar net begonnen, dus het is wat vroeg om terug te blikken."

Verbetering: We schreven dat de Zwarte Piet fanclub was verdwenen, maar dat is volgens een beheerder niet het geval. De groep wordt echter verborgen weergegeven. De tekst is hierop iets aangepast.