China is fel tegen de keuze van India om Chinese apps te verbannen, meldt het Chinese ministerie van Handel donderdag. India kondigde woensdag aan 118 Chinese apps te blokkeren, waaronder de app van de populaire game PlayerUnknown's Battlegrounds, die door het Chinese bedrijf Tencent wordt gedistribueerd.

Volgens India vormen de apps een bedreiging voor de nationale veiligheid van het land. De Indiase overheid zegt meerdere signalen te hebben ontvangen dat de apps informatie van gebruikers naar servers buiten het land versturen.

India's beslissing om de 118 apps te blokkeren, gaat in tegen de belangen van Chinese investeerders, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. Het ministerie roept India op zijn fouten te herstellen.

De spanningen tussen China en India zijn de laatste maanden opgelopen nadat er in juni doden vielen bij een confrontatie op de grens. De twee landen liggen sinds de jaren zestig met elkaar in de clinch over het grensgebied ten oosten en westen van het Himalayagebergte.