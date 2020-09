Het door Edward Snowden in 2013 onthulde afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA was illegaal, zo oordeelde een Amerikaans hof van beroep woensdag.

Uit de onthullingen van klokkenluider Snowden bleek dat de NSA op grote schaal internet- en telefoongegevens van burgers verzamelde. De NSA heeft daarmee de Amerikaanse inlichtingenwet en mogelijk ook de Amerikaanse grondwet overtreden, aldus het hof.

Topfunctionarissen binnen de Amerikaanse inlichtingendienst ontkenden voor Snowdens onthulling altijd dat er bewust gegevens van Amerikaanse burgers werden verzameld. Later stelden diezelfde functionarissen dat het verzamelen van de gegevens cruciaal is voor de bestrijding van binnenlands terrorisme.

Volgens overheidsfunctionarissen leidde het aftappen van telefoons in 2013 tot de arrestatie van vier personen die extremistische moslimgroeperingen in Somalië steunden. Het hof daarentegen stelt dat dit "niet overeenkomt" met wat in de zaak tegen de vier naar voren kwam.

Deze uitspraak verandert echter niets aan hun veroordeling: dat de NSA-spionage illegaal is verklaard, doet niets af aan het bewijs dat tegen de vier personen is ingediend.

Snowden, die in 2013 naar Rusland vluchtte vanwege de onthulling, noemt de uitspraak van het hof een rechtvaardiging van zijn beslissing om de afluisterpraktijken naar buiten te brengen. "Ik had nooit gedacht dat ik nog zou meemaken dat onze rechtbanken de activiteiten van de NSA als onwettig veroordelen", reageert hij op Twitter.