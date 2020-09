ASUS heeft woensdag tijdens de digitale IFA-beurs een reeks nieuwe laptops aangekondigd die voorzien zijn van een oledscherm. Daarbij presenteerde het bedrijf haar eerste laptop die onder Intels nieuwe Evo-kwaliteitsprogramma is goedgekeurd, de ZenBook Flip S.

De aankondiging valt samen met de komst van de elfde Intel-chip voor dunne laptops, Tiger Lake. Die zit in de nieuwe ZenBook Flip S - een machine die werkt als laptop én tablet, afhankelijk van hoe hij gebruikt wordt. De Flip S is 13,9 millimeter dik.

Het scherm van de Flip S is 13,3 inch in de diagonaal en biedt een oleddisplay met 4K-resolutie. De laptop bevat twee Thunderbolt 4-poorten, een USB 3.2-ingang en HDMI, en komt in edities tot 16GB werkgeheugen. De Flip S wordt de eerste ASUS-laptop die een Tiger Lake-chip bevat.

Nieuwe standaarden Intel Evo

Machines die aan Intel Evo voldoen moeten binnen één seconde uit de slaapmodus kunnen komen, een batterij bevatten die minstens negen uur meekan en heel snel kan opladen. De batterij moet na een half uur zo'n vier uur aan energie bevatten.

De Flip13 krijgt een oleddisplay met een 1080p-resolutie. De Flip13 is ook in verschillende modi te gebruiken, maar is niet voorzien van het Evo-label.

De ZenBook S krijgt een 13.9-inch scherm met een nieuw beeldratio van 3 bij 2 in plaats van de standaard 16:9 beeldafmetingen en een resolutie van 3.3K. De nieuwe laptops zijn later dit jaar verkrijgbaar.