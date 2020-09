Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil de app CoronaMelder ook landelijk uitrollen als het testbeleid daar volgens deskundigen niet op aansluit. Experts vinden het juist "cruciaal" dat mensen zich na een waarschuwing van de corona-app ook zonder klachten kunnen laten testen, maar de minister wil daar niet op wachten.

Op dit moment kunnen mensen zich in principe alleen laten testen als ze (milde) klachten van het coronavirus ervaren. Die richtlijn zal leidend zijn als de app landelijk wordt ingevoerd, zei De Jonge woensdag bij een debat over de corona-app in de Tweede Kamer. De minister mikt nu op halverwege september voor landelijke uitrol van de app.

Deskundigen adviseerden de minister in juli om de app pas uit te brengen als mensen na een waarschuwing van de app kunnen controleren of zij het coronavirus daadwerkelijk hebben. Ze vinden dat iemand zich na een melding van mogelijke besmetting altijd moet kunnen laten testen, ook als mensen geen symptomen hebben.

De Jonge gaat daar niet in mee. In de Tweede Kamer zei de minister dat hij niet wil dat "we alles op alles moeten laten wachten" voordat de app landelijk ingevoerd wordt. "De landelijke richtlijn (voor het testen, red.) zal leidend zijn als we die app gaan invoeren. Dus het kan zijn dat we testen zonder klachten niet kunnen doen."

Voorzitter adviescommissie: 'Vrees dat mensen afhaken'

"We waren hier al bang voor", reageert Carl Moons, de voorzitter van de begeleidingscommissie die de minister hierover adviseert. "Nu een app lanceren waarbij iemand na elke waarschuwing gevraagd wordt om tien dagen in quarantaine te gaan, vonden wij destijds en vinden we nog steeds geen goed idee."

"De app zit technisch, qua privacy en dataveiligheid, goed in elkaar", zegt Moons. "Nu is het belangrijk dat mensen via die app niet alleen het gevoel hebben de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook een persoonlijk voordeel hebben. Dat betekent jezelf kunnen laten testen na een waarschuwing. Waarom introduceren we die app anders? Om ons te waarschuwen en vervolgens te laten vertellen dat we tien dagen in quarantaine moeten?"

De Jonge zei dinsdag tijdens een persconferentie dat de huidige testcapaciteit tegen haar grenzen aanloopt. "Als de capaciteit er niet is, dan is het er niet", erkent ook Moons. "We kunnen geen ijzer met handen breken."

"Maar als de app nu landelijk beschikbaar wordt en thuisquarantaine adviseert na een waarschuwing (en niet de mogelijkheid biedt om je te laten testen, red.), vreest de commissie dat mensen al afgehaakt zijn (de app niet meer gebruiken, red.) als die testcapaciteit er straks wél is."