India heeft de populaire game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), WeChat en 116 andere Chinese apps per direct geblokkeerd. De apps zouden zich schuldig maken aan "activiteiten die schadelijk zijn voor de Indiase soevereiniteit", meldt het Indiase ministerie van Informatietechnologie.

China en India zijn verwikkeld in een conflict over een gebied op de grens rond de Himalaya. Het gebied wordt al decennia betwist, maar in de afgelopen maanden liepen de spanningen hoog op en vielen er meerdere doden.

De Indiase regering zegt meerdere signalen te hebben dat China probeert data te stelen via Chinese apps zoals WeChat en PUBG. Daarom heeft de regering besloten 118 Chinese apps in de ban te doen.

PUBG is de populairste mobiele game in India. Het spel is eigendom van de Zuid-Koreaanse gamestudio Bluehole, maar de mobiele versie werd ontwikkeld en gedistribueerd door het Chinese Tencent.

India blokkeerde eerder dit jaar al 59 Chinese apps. Chinese burgers die in Indiase bedrijven willen investeren, moeten sinds april toestemming van de Indiase overheid hebben.