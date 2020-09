Amazon houdt de besloten Facebook-groepen van zijn freelance Flex-pakketbezorgers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje in de gaten, schrijft Vice Motherboard woensdag op basis van documenten die de site heeft ingezien. Er zouden regelmatig geheime rapporten naar Amazon worden gestuurd.

De rapportages zouden gebruikt worden om fouten te traceren, bijvoorbeeld in de Amazon Flex-app die door de freelancers wordt gebruikt, maar ook om in de gaten te houden of chauffeurs "plannen hebben voor een staking of protest tegen Amazon". Werknemers moeten de rapporten geheim houden.

Onder de documenten die Vice inzag, zat een document dat aangeeft welke sociale media relevant zijn voor het onderzoek. Daarin worden naast besloten Facebook-groepen ook publieke Reddit-pagina's genoemd.

Amazon zou een speciale tool hebben ontwikkeld om deze groepen in de gaten te houden. Daarin worden posts naar categorie gesorteerd, zoals 'media' en 'probleem in app'. Werknemers kunnen screenshots van relevante posts plaatsen en commentaar leveren op de inhoud van de posts.

Volgens Vice Motherboard is het vrijwel zeker dat de app van Amazon is. Zo staan er meerdere bekende Amazon-werknemers in geregistreerd en linkt de app naar interne Amazon-pagina's.

Vice vond eerder deze week een vacature van Amazon voor dataspecialisten die onder meer "de dreiging van vakbondsvorming tegen het bedrijf" in de gaten moesten houden. Amazon haalde de vacature kort daarna offline en zei dat het "geen accurate omschrijving van de baan" was.