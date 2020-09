De Gezondheidsraad ziet geen reden om de uitrol van de nieuwe 5G-frequentiebanden in Nederland te stoppen, schrijft de raad woensdag in een advies aan de Tweede Kamer. Wel is meer onderzoek nodig.

De Gezondheidsraad heeft onderzoek gedaan naar de effecten van 5G op de volksgezondheid. Dat deed de raad op verzoek van de Tweede Kamer, omdat in de samenleving bezorgdheid was ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico's.

Het is volgens de commissie "niet aangetoond en niet waarschijnlijk" dat blootstelling aan 5G-systemen de gezondheid kan schaden. "Al valt dat wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten."

"Frequenties vergelijkbaar met de lage en middelste 5G-frequentiebanden zijn al jaren in gebruik voor andere telecomtoepassingen zonder dat dat heeft geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid", schrijft de raad.

'Meer onderzoek nodig naar blootstelling'

De Gezondheidsraad concludeert wel dat er meer onderzoek nodig is. Daarom wordt dit advies een "eerste stap" genoemd. Zo moet verder worden onderzocht welk niveau van blootstelling aan 5G-frequenties de gezondheid kan schaden. Daarnaast is nog niet bekend hoe groot de uiteindelijke blootstelling zal zijn, omdat 5G op dit moment slechts deels in gebruik is genomen.

Omdat lagere frequentiebanden voor 5G (tot 3,5 GHz) al jaren worden gebruikt voor telecomtoepassingen en niet hebben geleid tot bewezen schade, ziet de commissie geen reden om deze banden te blokkeren of te beperken. Wel wordt geadviseerd de blootstelling te blijven monitoren voor, tijdens en na de uitrol van de 5G-banden.

De commissie adviseert de frequentieband van 26 GHz voorlopig niet in gebruik te nemen. Voor deze band zijn de gezondheidsrisico's nog niet genoeg onderzocht.