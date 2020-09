Microsoft heeft de 'Microsoft Video Authenticator' aangekondigd op zijn blog. Met de technologie kan worden achterhaald of een foto of video bewerkt is.

De Video Authenticator analyseert een foto of video en verbindt daar vervolgens een score aan. Daaruit valt op te maken in hoeverre de computer denkt dat beelden zijn bewerkt. In het geval van een video kan dat percentage constant worden aangepast, voor het geval slechts een deel is bewerkt.

Bij deepfakevideo's worden beelden zodanig bewerkt dat het net lijkt alsof iemand iets zegt wat diegene nooit heeft uitgesproken. Op basis van eerdere opnames kunnen gezichten gemanipuleerd worden, zodat realistisch ogende nieuwe beelden ontstaan. Zo kan misinformatie worden verspreid.

Microsoft schrijft dat de technologie subtiele verschillen in beelden herkent, die mogelijk niet door een menselijk oog te zien zijn. Topman Tom Burt zegt tegen Bloomberg dat de techniek bij onder meer nieuwsredacties en politieke campagnes kan worden ingezet. "De ontwikkeling van deze technologie is iets voor de lange termijn, maar ik hoop dat het al een impact heeft op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november."

De technologie van Microsoft werkt op basis van kunstmatige intelligentie en moet constant blijven leren. Daardoor moet de technologie in de komende jaren beter worden en vaker deepfakes kunnen herkennen.