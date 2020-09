Vijf datingapps zijn in Pakistan geblokkeerd. Het gaat om onder meer Tinder en Grindr. De apps zouden zich niet aan de lokale wetgeving houden en "immorele content" bevatten.

Naast Tinder en Grindr zijn ook de hier minder bekende apps Tagged, Skout en SayHi geblokkeerd. De Pakistaanse telecomwaakhond zegt de directies van de apps berichten te hebben gestuurd, "met het oog op de negatieve effecten van immorele en onzedige contentstreaming". Toen die niet van zich lieten horen, werden de apps in het land geblokkeerd.

Volgens data van analysebureau Sensor Tower werd Tinder in het afgelopen jaar 440.000 keer gedownload in Pakistan. Grindr, Tagged en SayHi werden elk zo'n 300.000 keer geïnstalleerd en Skout 100.000 keer in dezelfde periode.

Critici zeggen dat Pakistan met behulp van recent ingevoerde digitale wetgeving probeert de vrijheid van meningsuiting op het internet te beteugelen. Volgens hen wordt inhoud die als immoreel wordt beschouwd, geblokkeerd of verwijderd, net als nieuws waarin kritisch over de regering en het leger wordt gesproken.

In juli waarschuwden Pakistaanse autoriteiten TikTok vanwege expliciete beelden op het platform. Ook werd YouTube gevraagd om "vulgaire, onfatsoenlijke, immorele, naakte en haatdragende content" te verwijderen.