Russische trollen hebben geprobeerd om linkse Amerikaanse en Britse kiezers te beïnvloeden, meldt Facebook dinsdag. Dit deden ze onder meer door lokale journalisten te laten schrijven voor een door hen opgerichte nieuwswebsite.

De 'trollen' zetten een neppe, linksgeoriënteerde nieuwswebsite met de naam Peace Data op. De organisatie beheerde op Facebook dertien accounts en twee pagina's, die in mei werden geschorst.

Het netwerk wordt gelinkt aan het Russische Internet Research Agency, dat in 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeerde te sturen. "Slechts" veertienduizend mensen zouden één of meerdere van de accounts hebben gevolgd.

Opmerkelijk is dat 22 journalisten van met name Britse en Amerikaanse komaf voor de website schreven. Volgens Facebook zijn er geen aanwijzingen dat zij wisten dat er trollen achter het bedrijf zitten.

In maart haalden Facebook en Twitter ook al aan het Internet Research Agency gelinkte accounts offline. Deze accounts waren afkomstig uit Ghana en Nigeria, maar zouden werken in opdracht van Rusland. Ook dit netwerk zat nog in een "opstartende fase". Zo'n 13.200 Facebook-accounts volgden één of meer van de accounts.

Op 3 november zijn er opnieuw Amerikaanse presidentsverkiezingen.