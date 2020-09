Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de regionale proef met de app CoronaMelder "half september" is afgelopen, zei hij dinsdag op de ingelaste persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus. Dat betekent dat de landelijke invoering van de corona-app tot zeker dat moment op zich laat wachten.

In eerste instantie mikte De Jonge erop dat CoronaMelder op 1 september landelijk beschikbaar zou zijn. Die datum werd al naar achteren geschoven, omdat een spoedwet rond de corona-app nog door de Tweede en Eerste Kamer moet.

De regionale proef met CoronaMelder is afgelopen zodra de app landelijk ingevoerd wordt, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Daarnaast is de invoering van de wet over de corona-app nog steeds een vereiste voor landelijke uitrol, benadrukt hij.

De GGD's in Overijssel, Drenthe en delen van Gelderland ondervinden momenteel wat de regionale invoering van de app voor hen betekent. Mensen die besmet blijken met het COVID-19-virus, kunnen in die regio samen met de GGD waarschuwingen versturen naar contacten die via de app geregistreerd worden.

Iedereen die een waarschuwing ontvangt, kan zich vervolgens bij de GGD laten testen om te controleren of er daadwerkelijk een besmetting heeft plaatsgevonden, ook zonder klachten die horen bij het coronavirus.

Een adviescommissie noemde het eerder al "cruciaal" om mensen na een waarschuwing op een "optimaal testmoment" te onderzoeken om te controleren of het virus daadwerkelijk op hen is overgedragen. Zo'n test zou moeten kunnen plaatsvinden, ongeacht de aanwezigheid van klachten of symptomen, aldus de deskundigen.

180 De Jonge gaat in op nut CoronaMelder met een tekort aan testen

De Jonge: Capaciteit belangrijk voor besluit over testen zonder klachten

Op dit moment kunnen mensen zich landelijk alleen met (milde) klachten die horen bij het coronavirus laten testen. "In een aantal situaties maken we het ook mogelijk om asymptomatisch te testen, maar vooralsnog alleen in een proefopstelling", zei minister De Jonge dinsdag in de vragenronde van de persconferentie.

"Bijvoorbeeld die proef zoals die nu geldt rond de app, maar ook op Schiphol is dat een proefsituatie bij asymptomatisch testen van reizigers die terugkomen uit een oranje land."

"Bij al die proeven zullen we eerst de evaluatie doen. Op het moment dat die uitwijst: 'Dat is een verstandige gedachte, dat zou je eigenlijk moeten doen, want je haalt er meer asymptomatisch geteste mensen uit' [...], dan nog zal ik mezelf de vraag moeten stellen: maar kan de testcapaciteit het ook aan?"

De Jonge benadrukte eerder tijdens de persconferentie al dat de GGD's het de afgelopen weken flink drukker hebben gekregen. "Op dit moment is de vraag naar testen gewoon groter dan de laboratoria met hun materialen aankunnen. Dat zal de komende weken zo blijven. Daarom herhaal ik: laat je alleen testen als je klachten hebt."