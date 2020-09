Twitter gaat bij sommige onderwerpen waarover veel wordt getweet meer context bieden. Daarmee kunnen gebruikers zien waarom een bepaald onderwerp trending is. In Nederland komt de functie er nog niet.

Bij sommige trending topics wordt door Twitter een 'representatieve tweet' geplaatst, waarin wordt uitgelegd waarom er veel over een bepaald onderwerp gesproken wordt. Of een onderwerp meer context behoeft, wordt bepaald door een combinatie van algoritmes en een curatieteam van Twitter.

De beschrijvingen over trends komen vanaf dinsdag beschikbaar in zeventien landen, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder is niet bekend wanneer de update voor Nederland beschikbaar komt.

Twitter is de laatste tijd bezig om meer context te bieden bij (populaire) tweets. Zo plaatst het bedrijf ook labels met uitleg bij tweets, als die berichten bijvoorbeeld onwaarheden kunnen bevatten.