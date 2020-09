Hackers peilen hoe goed de websites van Donald Trump, die in november probeert zijn tweede termijn als Amerikaanse president te winnen, bestand zijn tegen pogingen om deze offline te halen. Internetbeveiligingsbedrijf Cloudflare vermoedt dat er mogelijk sprake is van voorbereidingen op een grotere cyberaanval.

De Trump-campagne heeft Cloudflare ingehuurd om zijn websites te beveiligen tegen pogingen om ze offline te halen. Cloudflare biedt onder meer bescherming tegen zogenoemde ddos-aanvallen. Daarbij worden websites overspoeld met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor ze onbereikbaar worden.

Uit interne e-mails van Cloudflare, gedateerd van 9 juni, blijkt dat de hoeveelheid aanvallen op Trump-websites in de voorafgaande twee maanden is toegenomen, net als de intensiteit ervan. De aanvallen bereikten hun hoogtepunt in juni.

Een deel van de aanvallen was tussen 15 maart en 6 juni succesvol in het offline halen van websites, aldus een bericht. Het is onduidelijk om hoeveel aanvallen het precies ging.

"We hebben een toename van het aantal cyberaanvallen op politieke kandidaten gezien", aldus Cloudflare in een reactie. Het bedrijf ging niet in op details, maar beschermt ook de websites van Trumps rivaal, de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanvallen. Ddos-aanvallen zijn relatief makkelijk uit te (laten) voeren, maar kunnen grote schade aanbrengen als websites lang offline zijn.