Amazon mag in de Verenigde Staten beginnen met het testen van pakketbezorging via drones. Daarvoor heeft de Federal Aviation Administration (FAA) goedkeuring gegeven, schrijft Bloomberg.

De dronedienst van Amazon heet Prime Air. Het bedrijf is door de FAA benoemd tot 'luchtprovider'. De afgelopen maanden heeft Amazon de benodigde documenten aangeleverd om te bewijzen dat de dienst veilig werkt.

Amazon kan door de goedkeuring van start met het testen van bezorgingen via drones, al is niet bekend waar en wanneer dat gebeurt. Het bedrijf heeft wel enkele proefgebieden in het noordwesten van de Verenigde Staten en in de buurt van de Canadese stad Vancouver.

Amazon wil al jaren goederen aan klanten gaan leveren via drones. Het project voor bezorgdrones werd al in 2013 aangekondigd. In 2016 bezorgde het bedrijf zijn eerste pakketje met een drone tijdens een praktijktest. Dat gebeurde overigens in het Verenigd Koninkrijk, waar toestemming voor de test werd verkregen.

Het zal volgens Bloomberg nog wel een aantal jaren duren voordat bezorgdrones op grote schaal worden ingezet. De FAA werkt nog aan regels voor bezorgdrones buiten tests. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om regels voor vliegen over bevolkte gebieden.