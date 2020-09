Netflix heeft maandag de zogenoemde Watch Free-pagina in het leven geroepen. Daarop kunnen mensen zonder abonnement gratis een aantal films en series bekijken.

Kijkers hebben voor deze films en series geen Netflix-account nodig. Het bedrijf probeert op deze manier nieuwe abonnees te trekken, liet Netflix aan Gadgets 360 weten.

Alleen de eerste aflevering van de series is gratis te bekijken, daarna worden kijkers erop gewezen dat ze een abonnement moeten afsluiten om verder te kijken. Op dit moment staan de eerste afleveringen van onder meer Stranger Things, Élite en When They See Us op de pagina.

Netflix heeft ook enkele films gratis beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen zonder account naar Netflix-films als The Two Popes, Bird Box en Murder Mystery kijken.

Het bedrijf zegt het aanbod op de pagina "regelmatig" te verversen, al is niet bekendgemaakt hoe vaak dat gebeurt. De video's zijn alleen te bekijken via webbrowsers op computers of op Android-toestellen. De browser van iOS wordt niet ondersteund.

De pagina vervangt de proefperiode van een maand, waarmee Netflix eerder dit jaar stopte. Nieuwe klanten die een abonnement op de streamingdienst willen afsluiten, moeten sindsdien direct een maandbedrag neerleggen.