Facebook waarschuwde maandag dat Australische gebruikers mogelijk geen nieuws meer kunnen delen op het platform als het land een wetsvoorstel goedkeurt. In dat voorstel staat dat socialemediabedrijven uitgevers moeten betalen voor hun berichtgeving.

Het wetsontwerp, de zogenoemde News Media Bargaining Code, is afkomstig van de toezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). De code werd opgesteld vanwege de coronacrisis en de economische schade die journalistieke bedrijven oplopen door teruglopende advertentie-inkomsten.

Facebook-topman Will Easton schrijft in een verklaring dat in de nieuwe regels "de dynamiek van het internet niet begrepen wordt". Volgens hem zal de wet "nieuwsorganisaties schaden die de overheid juist probeert te beschermen".

"Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen we uitgevers en gebruikers in Australië de mogelijkheid ontzeggen om lokaal en internationaal nieuws te delen op Facebook en Instagram", schrijft Easton. Hij meldt dat Facebook juist flink investeert in nieuwsbedrijven.

Volgens Easton heeft Facebook alternatieven voorgesteld, maar wil Australië daar niet naar luisteren. "We krijgen nu de keuze: we halen het nieuws weg of uitgevers kunnen ons laten betalen voor zoveel zij maar willen tegen een prijs zonder duidelijke limiet. Zo kan geen enkel bedrijf werken."

Tegen CNET zegt ACCC-bestuurder Rod Sims dat het wetsvoorstel is bedoeld om mediabedrijven rond de tafel te krijgen met Facebook en Google, zodat ze "eerlijk kunnen onderhandelen". "Facebook betaalt sommige media al voor hun nieuwsberichten. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat relaties tussen Facebook, Google en nieuwsmedia eerlijk en transparant zijn."

Google: 'Dit leidt tot oneerlijke concurrentie'

Ook Google sprak zich uit tegen het wetsvoorstel. Twee weken geleden waarschuwde het bedrijf in een open brief voor de consequenties voor de werking van Google Zoeken en YouTube. De zoekresultaten zouden met deze wet worden beperkt, wat zou leiden tot voorrang van traditionele media ten koste van kleine media.

Volgens het voorstel van de ACCC hebben Google en Facebook drie maanden de tijd om met uitgevers te onderhandelen.