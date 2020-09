In totaal 412 personen hebben na een melding van de CoronaMelder-app aan de GGD laten weten zich te willen laten testen. Zij hebben specifiek gemeld naar aanleiding van de app contact te hebben gezocht, aldus directeur Informatiebeleid Ron Roozendaal van het ministerie van Volksgezondheid maandag in de Tweede Kamer.

Acht gebruikers maakten via de app melding van een besmetting. Dit zou betekenen dat er per melding vijftig nauwe contacten zouden zijn, maar volgens Roozendaal is dat niet realistisch.

Vermoedelijk hebben minder personen daadwerkelijk een notificatie ontvangen. Roozendaal verwijst naar wat er in Ierland gebeurde bij een soortgelijke test. Daar daalde het cijfer uiteindelijk naar zestien nauwe contacten per besmetting.

Op dit moment testen de GGD's personen zonder symptomen op het coronavirus, mits zij een een waarschuwing van de CoronaMelder-app hebben gehad. Normaal gesproken testen GGD's alleen mensen die klachten ervaren.

Mogelijk hebben sommigen dus gedaan alsof ze een notificatie hadden gekregen, zodat ze getest konden worden. De app maakt het om privacyredenen onmogelijk om vast te stellen hoeveel mensen daadwerkelijk een notificatie hebben ontvangen.

In hoeverre het na de testperiode mogelijk is om je zonder symptomen te laten testen, hangt af van de capaciteit en de richtlijnen die op dat moment landelijk gelden, aldus Roozendaal.

Aantal coronatests steeg in de testprovincies

Het aantal uitgevoerde coronatests steeg in testgebieden harder dan in de rest van Nederland: een toename van 53,6 procent, tegenover 29,8 procent daarbuiten. "Dat komt waarschijnlijk grotendeels door een toename van aandacht voor de app bij de introductie van de CoronaMelder", zegt Roozendaal.

Ongeveer 10 procent van alle meldingen van 'nauw contact' die de CoronaMelder doorgaf, betrof contact op 3 tot 10 meter afstand. Die afstanden zijn dus significant groter dan de 1,5 meter afstand die mensen onderling moeten houden. Bij iets meer dan 70 procent ging het om een afstand van 1,5 meter of minder. De CoronaMelder registreert contact pas als het vijftien minuten of langer heeft geduurd.

De CoronaMelder wordt momenteel in vijf GGD-regio's getest. Het gaat om de regio's Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid en Twente. De uitrol van de app is uitgesteld. Het is niet mogelijk om de deadline van 1 september te halen, doordat een benodigde noodwet tegen die tijd nog niet klaar is.

Er is inmiddels een meldpunt voor misbruik van de CoronaMelder, zoals een bedrijf dat eist dat je de app gebruikt. Dat meldpunt valt onder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.