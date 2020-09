Samsung heeft dinsdagmiddag de Galaxy Z Fold 2 gepresenteerd. Het toestel volgt de begin dit jaar verschenen Galaxy Fold op en heeft zowel aan de binnen- als buitenkant een groter scherm.

De telefoon lijkt op de eerste versie van Samsungs vouwtelefoon. Zo vouwt hij over de lengte dicht en zijn er twee schermen: een kleinere aan de buitenkant en een grotere aan de binnenkant.

De grootste verandering is het scherm aan de buitenkant, als het toestel is dichtgevouwen. Die beslaat nu de volledige lengte. Op de Galaxy Fold was het scherm 4,6 inch, op de Galaxy Z Fold 2 6,2 inch.

Aan de binnenkant is het scherm eveneens groter geworden, van 7,3 inch naar 7,6 inch. Dat komt omdat de randen om het scherm dunner zijn geworden. Ook is de uitsnede voor camera's verdwenen. De camera is nu in een gaatje geplaatst waar het scherm omheen loopt.

In de Galaxy Z Fold 2 zijn vijf camera's aanwezig. In de schermen gaat het om twee camera's van 10 megapixel. Verder zitten 'achterop' nog een standaardlens, een groothoeklens en een zoomlens van elk 12 megapixel.

Het toestel heeft 256 GB aan opslagruimte en 12 GB werkgeheugen. Er is een accu van 4.500 mAh aanwezig, net als ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Samsung brengt de Galaxy Z Fold 2 op 18 september uit voor 1.999 euro. Dat is 20 euro goedkoper dan zijn voorganger.