China voerde vrijdagavond in sneltreinvaart exportregels in die mogelijk bedoeld zijn om een verkoop van TikTok lastiger te maken, schreef The New York Times zaterdag.

De nieuwe regels geven de Chinese overheid meer controle over de export van bepaalde goederen en diensten, zoals het algoritme dat op TikTok nieuwe video's aanraadt.

Kort daarop publiceerde staatspersbureau Xinhua een opiniestuk van een professor die zich afvroeg of TikTok-eigenaar ByteDance nu toestemming van de Chinese overheid nodig heeft om TikTok te verkopen.

De Amerikaanse krant noemt de invoering van de nieuwe regels een "signaal" dat de Chinese overheid meer controle wil hebben over de verkoop van TikTok.

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat TikTok binnen negentig dagen wordt losgekoppeld van zijn Chinese eigenaar. Anders gaat de app in de Verenigde Staten in de ban.