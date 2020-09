Op iPhones en iPads is het vanaf iOS 14 en iPadOS 14 mogelijk om de zogenoemde 'Music Quiz' te spelen, een spel dat Apple uitbracht voor de muziekspeler iPod. Dat ontdekte 9to5Mac in de bètaversie van de nieuwe besturingssystemen.

Voor het spel is geen aparte app nodig. Apple maakt gebruik van zijn standaardapp 'Opdrachten', waarmee gebruikers snelkoppelingen voor acties in andere apps kunnen maken. Via Opdrachten kan Music Quiz worden gespeeld.

Net als op de iPod krijgt de gebruiker vijf rondes voorgeschoteld. Elke ronde speelt een willekeurig nummer af. De speler kiest een van vijf antwoorden om door te geven om welke artiesten en nummers het gaat. Dat levert een score op die spelers daarna kunnen verbeteren.

Het spelletje werkt alleen via Apple Music, dus niet met andere muziekdiensten zoals Spotify. Wel worden iTunes-aankopen en lokaal opgeslagen muziek ondersteund. De functie verschijnt in iOS 14 en iPadOS 14, de besturingssystemen die volgende maand gratis worden uitgebracht voor mobiele Apple-apparaten.

Op de iPod konden gebruikers meer spelletjes spelen via het scherm en het draaiwiel. Apple vernieuwde eerder ook zijn versie van het pokerspel Texas Hold'em. Dat spel werd voor de iPod gemaakt, maar werd ook uitgebracht op iPhone en iPad.