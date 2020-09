TikTok zegt maandag tegen CNBC niet in gesprek te zijn met zijn Amerikaanse rivaal Triller voor een overname. Volgens Triller is er wel degelijk een bod uitgebracht.

"We zijn niet in gesprek met Triller en zullen dat ook niet gaan doen", zegt een woordvoerder van TikTok tegen CNBC. "Maar we zijn gevleid dat Triller ons zo bewondert." Het bedrijf zegt ook geen overnamebod te hebben ontvangen.

Triller-topman Bobby Sernevesht meldt echter dat die uitspraken van TikTok niet kloppen. "We hebben bevestiging dat TikTok-bestuurder Zhang Yiming en andere topmensen binnen moederbedrijf ByteDance op de hoogte zijn, er is wel degelijk correspondentie."

TikTok wordt in de Verenigde Staten gedwongen om de Amerikaanse tak van het bedrijf aan een Amerikaans bedrijf te verkopen. Zo niet, dan wordt de populaire videoapp in het land gesloten. De regering van president Donald Trump is bezorgd dat TikTok informatie van Amerikaanse gebruikers doorspeelt naar Chinese autoriteiten.

Bloomberg schreef afgelopen weekend dat Triller, een Amerikaanse app die lijkt op TikTok, een overnamebod had gedaan op de afdelingen van TikTok in de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en India. Volgens een ingewijde zou het bedrijf daarvoor 20 miljard dollar willen neerleggen.

'We doen niet alsof we een bod uitbrengen'

"We zijn niet gek", zegt Sarnevesht tegen CNBC. "We doen niet net alsof we een bod uitbrengen, dat slaat nergens op. Dit is heel verwarrend, maar ik denk dat er gewoon een vertraging is in de gegevens die ze binnenkrijgen en hoe ze die informatie delen."

Sarvenesht wil niet kwijt hoe hoog het bod van Triller is. Wel laat hij weten TikTok-gebruikers en -video's over te willen zetten naar Triller.

ByteDance voert ondertussen gesprekken met onder meer Microsoft en Oracle. Op 15 september moet de overname zijn geregeld.