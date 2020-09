Google en Facebook hebben hun plannen voor een onderzeese internetkabel van de Verenigde Staten naar Hongkong in de ijskast gezet, schreef persbureau Bloomberg zaterdag op basis van documenten die bij de Amerikaanse telecomautoriteit FCC zijn ingediend.

De bedrijven zagen van de kabel af nadat de Amerikaanse regering haar bezorgdheid had geuit. Die vreest dat China de verbinding zal gebruiken om informatie van Amerikanen te verzamelen.

Het plan voor een Pacific Light Cable Network stamt uit 2017. Het gaat daarbij om een kabel op de bodem van de Stille Oceaan die voor een snellere internetverbinding tussen de VS en Azië moet zorgen.

In juni waarschuwde een adviesorgaan van het Amerikaanse ministerie van Justitie ook voor de gevolgen van de ingebruikname van de internetkabel tussen de VS en Hongkong. Uiteindelijk zou de FCC over de kabel beslissen, maar daar hebben Facebook en Google niet op gewacht.

In plaats daarvan hebben de bedrijven een nieuw plan voor een kabel ingediend. Dit alternatief verbindt de VS met Taiwan en de Filipijnen.