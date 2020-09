Ongeveer 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en -smokkel waren te identificeren en mogelijk in gevaar na een datalek bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in juni, schrijft NRC maandag op basis van een reactie van het COA.

Door een fout belandden in juni bijna twaalfhonderd meldingen over mensenhandel en -smokkel op de website van het COA. In het document staan volgens de krant meldingen van onder anderen vrouwen die 's nachts op parkeerplaatsen bij de asielzoekerscentra worden opgepikt of lhbti's die bang zijn voor hun families.

In het document stond veel privacygevoelige informatie over de vermoedelijke slachtoffers, zoals hun namen, geboortedata, telefoonnummers en verblijfplaatsen.

Nadat NRC en het onderzoeksprogramma Argos het datalek hadden ontdekt, is de informatie direct van de website gehaald. De meldingen zouden door een "menselijke fout" op de website zijn beland.

Op basis van de meldingen konden zeker 150 slachtoffers worden geïdentificeerd. Al deze personen zijn daarvan op de hoogte gebracht. Eén van hen moest uit veiligheidsoverwegingen naar een ander asielzoekerscentrum worden overgebracht. Voor een andere persoon moest de politie worden ingeschakeld.

Het COA zei in juni het lek te betreuren. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die het voorval gaat onderzoeken. Het is onbekend hoe vaak het document is gedownload in de periode dat het online heeft gestaan.