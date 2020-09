Gamemaker Ubisoft verwijdert komende dinsdag een symbool van een vuist uit zijn nieuwe mobile-game Tom Clancy's Elite Squad. Het bedrijf ontving de afgelopen dagen veel kritiek omdat de bad guys in de nieuwe game wel heel veel weg zouden hebben van de Black Lives Matter-beweging.

"Beelden die verschenen in de openingsvideo van Elite Squad toonden een 'gebalde vuist'. Dat was ongevoelig en schadelijk in hoe het getoond werd", schrijft Ubisoft zaterdag op Twitter. "We hebben geluisterd naar onze spelers en de bredere gemeenschap, en we bieden onze excuses aan."

De 'gebalde vuist' is een symbool dat vaker door protestbewegingen gebruikt wordt, maar was de afgelopen jaren vooral prominent onderdeel van de Black Lives Matter-beweging en staat bekend als Black Power-symbool. In de video uit Elite Squad die afgelopen week online kwam, wordt de vuist getoond als symbool voor de kwaadaardige beweging UMBRA.

Critici zijn niet tevreden met de stap van Ubisoft en wijzen erop dat in de video veel meer verwijzingen naar zowel Black Lives Matter als extremistische complottheorieën zitten. Zo wordt UMBRA omschreven als een organisatie die doet alsof zij voor burgerrechten strijdt om zieltjes te winnen, maar eigenlijk een complot is van schaduwachtige machthebbers om met terreur de wereld te ontregelen.

Een freelance schrijver die aan de game gewerkt heeft, beklaagde zich bovendien op Twitter dat Ubisoft hem niet heeft ingelicht over de manier waarop UMBRA geportretteerd zou worden.