De gedachtenlezer van Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft vrijdag een chip ter grootte van een muntje geïmplanteerd in de hersenen van een varken. Met het ambitieuze project hoopt Musk neuronale activiteit van de chipdrager te kunnen opvangen, zodat computers bestuurd kunnen worden door alleen maar na te denken.

De implantatie van de chip in het varken, genaamd Gertrude, was live te volgen via een webcast van het bedrijf Neuralink. Het varken was een van de drie dieren die meededen aan het experiment van Neuralink. Nadat de chip werd geïmplanteerd, was haar hersenactiviteit direct te zien op het scherm.

De gedachtenlezer van Neuralink gebruikt draden die dunner dan haren zijn om hersenactiviteit op te vangen. Omdat deze buigzaam zijn, moeten ze minder risicovol zijn dan huidige hersenimplantaten. Neuralink diende vorig jaar al een verzoek in voor menselijke proeven, maar wacht hiervoor nog op toestemming.

Het bedrijf hoopt op korte termijn met de chip mensen te kunnen helpen met specifieke aandoeningen, zoals dementie, Parkinson en ruggenmergletsel. Op lange termijn zouden mensen in staat moeten zijn om in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI) een 'bovenmenselijke conditie' te creëren.

Pong spelen door alleen te denken

Bestaande apparaten maken het al mogelijk om simpele computercommando's met de hersenen te verzenden. In 2006 kon een verlamde man op die manier het spel Pong spelen, nadat hij dagenlang had geoefend. Neuralink zegt dat zijn technologie een veel hogere bandbreedte ondersteunt dan bestaande apparaten, waardoor er meer informatie uitgewisseld kan worden.

Het bedrijf zegt nog hard op zoek te zijn naar nieuw personeel om te helpen bij het gedachtenlezerproject.

Neuralink werd in 2017 opgericht door Musk, die met Tesla, Hyperloop en SpaceX vaker bedrijven opzet met grote ambities.