De Nederlandse corona-app CoronaMelder kan toch niet op 1 september landelijk worden uitgerold, wat wel de planning was. De benodigde wet moet nog in de Eerste en Tweede Kamer behandeld worden en dat lukt niet voor dinsdag, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid vrijdag aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sprak eerder deze maand haar zorgen over de app uit en raadde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport af om de app nu al in gebruik te nemen. Er zou eerst een wet moeten komen die het (tijdelijke) gebruik van de app mogelijk maakt.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen: "Er moet bijvoorbeeld in staan dat je helemaal zelf mag bepalen of je de app wilt gebruiken."

Deze wet komt er nu, maar het gaat niet meer lukken om de app zoals gepland op dinsdag 1 september landelijk beschikbaar te maken.

Maandag aan het einde van de middag krijgen Kamerleden een technische briefing over de corona-app, waarna er later in de week nog over gedebatteerd wordt. De spoedwet moet daarna nog langs de Eerste en Tweede Kamer voordat de app landelijk beschikbaar komt. Hier is nog geen nieuwe datum voor bekendgemaakt.

Proef met app loopt nog

Op dit moment wordt in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland proefgedraaid met de app. Smartphones met de app wisselen onderling signalen uit om elkaars nabijheid te registreren. Op die manier moeten mensen die mogelijk risico hebben gelopen met het oog op een coronabesmetting gewaarschuwd kunnen worden.

Zodra iemand besmet blijkt met het COVID-19-virus, vragen de GGD's in Drenthe, Overijssel en Noord-, Oost- en Zuid-Gelderland of diegene de corona-app heeft geïnstalleerd. Als dat zo is, kan deze persoon samen met de GGD de personen waarschuwen die de afgelopen dagen bij hem of haar in de buurt zijn geweest.