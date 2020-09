Facebook blokkeert zoekopdrachten waarbij wordt gezocht naar de naam van de zeventienjarige jongen die verdacht wordt van een fatale schietpartij in de Amerikaanse stad Kenosha, schrijft The Verge. Wie op het sociale medium naar zijn naam zoekt, krijgt geen resultaten te zien.

De tiener wordt aangeklaagd voor onder meer moord. Het incident vond plaats tijdens de onrust die ontstond na de gewelddadige arrestatie van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

Nadat de jongen was geïdentificeerd en aangeklaagd, verwijderde Facebook zijn profiel en blokkeerde het platform gebruikers die nieuwe profielen onder zijn naam aanmaakten, uit bezorgdheid dat copycatprofielen gebruikt zouden worden om desinformatie te verspreiden.

Een woordvoerder van Facebook vertelt The Verge dat het blokkeren van een zoekterm niet nieuw is. "We blokkeren zoekopdrachten naar een heleboel dingen, bijvoorbeeld kindermisbruik." Een algemenere zoekopdracht naar de schietpartij levert nog wel resultaten op, waaronder resultaten waarin de naam van de verdachte naar voren komt.

Facebook verwijderde eerder deze week al een pagina van de groep Kenosha Guard, die mensen opriep zich te "bewapenen" als reactie op de protesten. Volgens Facebook is er geen bewijs dat de schutter de pagina volgde.