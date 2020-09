Mobiele browser Firefox pakt het helemaal anders aan op Android en 9292 gaat ook e-tickets verkopen in zijn reis-app. Dat en meer in de Apps van de week.

Firefox

Firefox omschrijft de update die voor de Android-app is verschenen als "een nieuw begin". Dat zie je direct als je de browser opent. Het uiterlijk is versimpeld en oogt meer opgeruimd.

Bovendien heb jij als gebruiker meer vrijheid om dit design naar eigen smaak in te stellen. Zet bijvoorbeeld de URL-balk boven of onder in beeld en bewaar webpagina's in het vernieuwde 'Collections'-overzicht.

De browser focust zich nu meer dan ooit op het beschermen van je privacy, door actief trackers tegen te houden en een centralere plek voor de 'Private mode' van Firefox. Die kun je nu ook met een druk op de knop op je thuisscherm zetten, zodat je deze privémodus sneller bij de hand hebt.

Daarnaast is de manier waarop je extensies kunt installeren vernieuwd en schakel je gemakkelijker tussen de lichte en donkere modus van de browser. De update is nu beschikbaar voor Android.

Download Firefox voor Android of iOS (gratis)

9292

De bekende ov-app 9292 krijgt een grote update. In de app kun je binnenkort e-tickets kopen voor het openbaar vervoer. Dat is handig, want zo kun je bij het uitstippelen van je route meteen een ticket bestellen en hoef je geen losse kaartjes meer te kopen voor trein, bus, metro, tram en veerboot.

Reis je nooit met het ov en heb je geen ov-kaart, dan kan dit een prima alternatief zijn om met één keer betalen je hele reis te regelen. Je ontvangt na je bestelling een QR-code die je kunt gebruiken als vervoersbewijs.

9292 rolt de functie geleidelijk uit en start eerst klein met een test op Android. Zodra deze test goed is verlopen, wordt de nieuwe versie van de app op zowel Android als iOS beschikbaar gemaakt.

Download 9292 voor Android of iOS (gratis)

Samurai Jack: Battle Through Time

De populaire tekenfilmserie Samurai Jack maakt de overstap naar Apple Arcade met Battle Through Time, een verrassend uitgebreid en compleet actiespel voor alle Apple-apparaten (en verschillende spelcomputers).

In het spel kruip je in de huid van Jack, die zich een weg door meerdere levels vol met vijanden baant om het uiteindelijk op te nemen tegen zijn aartsvijand Aku. Dat doe je door allerlei verschillende wapens te gebruiken en gaandeweg nieuwe vaardigheden te ontgrendelen.

Voor het spel zijn de originele stemacteurs teruggekeerd en ook het verhaal is door de makers van de serie geschreven. Samurai Jack: Battle Through Time is beschikbaar op Apple-apparaten als je een abonnement hebt op Apple Arcade.

Download Samurai Jack: Battle Through Time voor iOS (abonnement op Apple Arcade vereist)