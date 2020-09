Wat is het de beste geavanceerde compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een compactcamera is een kleine camera met een vaste lens. Op de echte zoomfunctie na, concurreert de smartphone daar behoorlijk mee. Maar zeker de geavanceerde compactcamera's hebben naast goede fotokwaliteit ook veel functies en mogelijkheden die een smartphone niet heeft. Het is dus een goed alternatief voor als je onderweg bent en betere foto's wil maken.

De Consumentenbond test voortdurend fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn 211 verschillende camera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie geavanceerde compactcamera's is een camera van Sony de Beste uit de Test. Een model van Panasonic is de Beste Koop.

De Sony is een compactcamera met veel functies en weinig minpunten. De foto's en video's die je met deze camera maakt, zijn van goede kwaliteit. Dit komt mede door de uitstekende beeldstabilisatie. Je kunt voor dit formaat camera erg ver inzoomen (acht keer) en de beeldkwaliteit is voor zo'n zoomlens zeer goed.

Een zoommogelijkheid is overigens vereist om voor de Beste uit de Test in aanmerking te komen. Zonder zoom is het makkelijker om een betere beeldkwaliteit te bereiken, maar het beperkt de gebruiksmogelijkheden van de camera.

Ook het scherm en de uitklapbare zoeker zijn zeer goed. Het scherm is draaibaar (voor selfies). Een nadeel is dat het aanraakscherm wel wat minder prettig werkt.

De camera voelt stevig aan en je kunt hem met één hand goed vasthouden en bedienen. Je kunt gemakkelijk handmatig scherpstellen of het diafragma instellen met de multifunctionele ring op de lens.

Hij heeft helaas geen aansluiting voor een losse microfoon. Niet handig als je zou willen vloggen.

Let op: voorlopers van dit model, zoals de DSC-RX100 V (A) en de DSC-RX100 IV, zijn ook nog goed verkrijgbaar, maar verschillen op een aantal belangrijke punten en zijn geen Beste uit de Test.

De Panasonic is een prima alternatief als je wat minder wil besteden. Hij is ruim twee keer zo goedkoop als de Sony. De foto- en videokwaliteit is goed en hij heeft net als de Sony uitstekende beeldstabilisatie. Je kunt wel minder ver inzoomen met de Panasonic (drie keer) en hij is net wat minder snel.

Het aanraakscherm is draaibaar en werkt prettig. Net als de Sony heeft hij een multifunctionele ring op de lens.

De Panasonic heeft geen zoeker. Dat is nadelig als je graag fotografeert bij omstandigheden waarbij een scherm minder fijn af te lezen is, zoals bij veel zonlicht.

Ook bij dit apparaat ontbreekt helaas een microfoonaansluiting. Een leuke extra is wel dat je ook timelapsevideo's kunt maken.

