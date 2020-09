OnePlus zou van plan zijn om later dit jaar een nieuwe telefoon op de markt te brengen, die rond de 200 dollar (168 euro) moet gaan kosten. Dat meldt Android Central op basis van ingewijden. De telefoon zou een forse 6.000 mAh-accu krijgen.

In combinatie met een 720p-scherm van 6,52 inch zou dat mogelijk zorgen voor een batterijduur van twee dagen op een volle lading, meldt Android Central. Het toestel wordt volgens de publicatie voorzien van een Snapdragon 460-processor.

De telefoon zou op dit moment 'Clover' worden genoemd, al is niet duidelijk of dat de uiteindelijke naam is. Het toestel krijgt naar verluidt 4GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslagruimte, een vingerafdrukscanner op de achterkant en een koptelefoonaansluiting. Ook zouden er drie camera's op de achterzijde zijn geplaatst.

De prijs van het toestel is opvallend. De laatste jaren werden telefoons van OnePlus steeds duurder en kwalitatief hoogwaardiger. Wel bracht het bedrijf eerder dit jaar een smartphone in het middensegment uit: de OnePlus Nord (399 euro).

Het is niet duidelijk wanneer OnePlus de Clover op de markt zou willen brengen.